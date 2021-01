Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Saponara dalla Fiorentina.

Il calciatore è già stato inserito nella lista dei 25 calciatori presentata alla Lega di Serie A. Dal punto di vista normativo è a disposizione del tecnico Italiano per la sfida contro il Napoli.

Per liberare il posto in lista a Saponara è stato sacrificato il 31enne centrocampista Bartolomei che sembra destinato a trasferirsi alla Cremonese in Serie B.

