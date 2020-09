Il Sassuolo trova la prima vittoria in campionato battendo per 4-1 lo Spezia al Manuzzi di Cesena.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Djuricic, Berardi, Defrel e Caputo per il Sassuolo e dal gol di Galabinov per lo Spezia. Amaro debutto per i bianconeri in Serie A che subiscono una pesante sconfitta mentre il Sassuolo sale a 4 punti in classifica.

