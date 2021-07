Dalla FIFA arriva una stangata clamorosa per lo Spezia: blocco di 4 sessioni di mercato dal gennaio del 2022. I dettagli.

La misura decisa dalla commissione disciplinare per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di giocatori sotto i 18 anni. Per i liguri anche una multa da 500 mila franchi svizzeri (oltre 460 mila euro). Il club in una nota: “Accertamenti relativi alla precedente gestione, ci difenderemo”.

