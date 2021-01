L’Udinese vince 1-0 a La Spezia nel lunch match della 20 giornata del campionato di Serie A.

Decide un rigore segnato al 52′ da Rodrigo De Paul. Vittoria importante per i friulani che fanno un importante balzo in avanti nella lotta salvezza. Lo Spezia, invece, rischia di essere risucchiato in zona retrocessione. Esordio anche per l’ex Napoli, Fernando Llorente, che ha giocato mezz’ora partendo dalla panchina.

