Spinazzola: Dobbiamo tenere botta. Nel secondo tempo dovevamo buttarla dentro”,

Spinazzola va in conferenza stampa a commentare la sconfitta di Torino

Cosa è mancato stasera?



Nel primo tempo eravamo troppo bassi e ci mancava qualcuno più avanzato. Con la loro difesa erano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso qualche palla di troppo facendo i bellini e loro sono ripartiti potendoci fare del male. Nel secondo tempo meglio, ma non abbiamo buttato dentro la palla e ci dispiace.

Si gioca contro l’infermeria?



Oggi non c’erano giocatori importanti, ma non andiamo dietro a queste cose. Abbiamo giocatori forti ed elementi che se non giocano sono comunque validi. Poi è normale che i ricambi dalla panchina sono più corti se ti mancano giocatori, ma niente alibi. Sapevamo che è dura giocare ogni tre giorni, ma dobbiamo tenere botta.

Con questo modulo troppi gol subiti?

“Oggi non abbiamo subito molto, al di là di qualche ripartenza. A fine primo tempo il mister ha spiegato dove dovevamo migliorare, poi la partita l’abbiamo fatta noi e dobbiamo essere più cattivi in avanti. Creiamo tanto, abbiamo il possesso, ma poi ci manca di finalizzare con il gol.

Come metabolizzare la sconfitta?

Non c’è nemmeno il tempo, domani siamo in campo e recuperiamo chi non ha giocato e pensiamo già martedì. Lavoreremo in questi due giorni con riunioni e video per vedere gli errori fatti oggi e cosa migliorare, preparando al meglio la prossima partita”

