Spinazzola in conferenza: “I cambi? Chi entra deve cambiare la partita”

Le sue dichiarazioni: “Primo tempo con difficoltà, secondo tempo con maggior cattiveria. La nazionale? È sempre un obiettivo…deciderà il mister. Aspetto mentale siamo a buon punto. Dobbiamo incrementare con i cambi, chi entra deve svoltare la partita. Centrocampo a 4, mi si chiede di dare ampiezza. Meglio adesso di quando ho fatto europeo prima ero cavallo pazzo. Da dopo l’Europeo sono maturato. Dopo i primi sei mesi quando ho faticato …dovevo entrare nella testa del mister e sono migliorato grazie a lui”. 

