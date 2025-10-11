Italia

Spinazzola lascia il segno anche in Nazionale.

Pubblicato il

L’Italia batte l’Estonia per 1-3 e Spinazzola determina anche in Nazionale

Il ritorno del calciatore con l’Italia lo festeggia alla grande confermando il momento di grazia che vive anche nel Napoli.

Subentrato al posto di Orsolini fa l’assist per il terzo gol segnato da Pio Esposito

