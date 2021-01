La redazione di Sportitalia fornisce degli importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Fiorentina per Kevin Malcuit.

Sembrerebbe ormai un affare fatto che vedrebbe il calciatore francese trasferirsi in viola in prestito con diritto di riscatto. Malcuit, considerato in esubero dal Napoli, sarà domani a Firenze per le visite mediche.

