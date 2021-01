Sportitalia – Malcuit chiesto dalla Fiorentina, il Napoli apre

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, riporta le ultime in merito alla situazione di Kevin Malcuit in ambito calciomercato.

In particolare, sembra che la Fiorentina si sia fatta avanti per il terzino del Napoli. Nel pomeriggio il club viola ha chiesto il Malcuit al Napoli e, da parte di quest’ultimo, c’è stata un’apertura per il prestito; questo anche per via dei rapporti eccellenti tra i due club.

La Fiorentina si vuole tutelare in caso di addio di Lirola. Negli ultimi giorni, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento, per l’esterno viola, dell’Olympique Marsiglia. Questo è quanto riporta Alfredo Pedullà.

