Sportitalia riporta che nel Napoli sono in quattro i possibili partenti nella prossima finestra di calciomercato, per una rivoluzione annunciata.

I quattro nomi fatti da Sportitalia sono: Allan, Milik, callejon e Koulibaly. In particolare, sul difensore senegalese è riportato che il Napoli non lo blinderà come avvenuto per la scorsa estate. Quattro possibili partenti che, proprio in caso di partenza, confermerebbero la volontà della società di rinnovare l’organico e modificarlo con volti nuovi.

