Sportitalia – Osimhen, c’è già il sì al Napoli. C’è da trattare con il Lille

Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla trattativa che riguarda Victor Osimhen, con il giocatore che avrebbe detto sì al Napoli.

Nonostante il Napoli abbia incassato il sì del giocatore, rimane da trattare con il Lille che, come ben si sa, è bottega cara e ha una valutazione molto importante di Osimhen. Di seguito quanto riferito da Pedullà:

“Ovviamente la concorrenza non manca, esattamente come c’era per Pepé (sempre del Lille) la scorsa estate. Di sicuro la Premier League da sempre è molto attenta alle evoluzioni dei talenti impegnati in Ligue 1, ma tutto il resto è figlio di acrobazie verbali senza alcun tipo di fondamento.



Di sicuro il Napoli si è mosso molto bene e per tempo, incassando la disponibilità di Osimhen. Il resto lo vedremo, con calma.”

