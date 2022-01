Sportitalia: Torino-Fiorentina potrebbe giocarsi lunedì, slitterebbe anche la gara con il Napoli

La redazione di Sportitalia fornisce degli importanti aggiornamenti sul calendario di Serie A.

Per evitare gli stessi disagi avuti nella 20 giornata la Lega starebbe cercando delle nuove soluzioni. In questo momento salterebbero solo Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta mentre ci sarebbe l’ok per Verona-Salernitana.

Ci sarebbe anche l’ipotesi di spostare al lunedì Torino-Fiorentina che posticiperebbe di un giorno anche la gara di Coppa Italia tra il Napoli e i viola. Se questa soluzione fosse adottata Napoli-Fiorentina si giocherebbe giovedì e non mercoledì.

