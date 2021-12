Sportmediaset – Manolas, niente multa. Solo constatazione di regolarità da parte della GdF

Arrivano aggiornamenti relativi al caso Manolas che ha tenuto banco nel pomeriggio, fermato dalla Guardia di Finanza nell’aeroporto di Capodichino.

A riportare le ultime ci ha pensato Sportmediaset:

“Aveva con sé 6.400 euro in contanti il difensore del Napoli Kostas Manolas sottoposto a un controllo dalla Guardia di Finanza poco prima che, nell’aeroporto napoletano di Capodichino, prendesse un volo diretto in Grecia. Al difensore degli azzurri, come prevede la normativa, è stata rilasciata dai finanzieri una constatazione di regolarità.“

