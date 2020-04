Sportmediaset, Sarri vuole Milik per il dopo Higuain

Il portale Sportmediaset fa il punto sulle trattative di mercato della Juventus, e in particolare fa il nome di Arkadiusz Milik come successore di Gonzalo Higuain.

Il Pipita potrebbe lasciare Torino nella prossima finestra di mercato, e Maurizio Sarri ha espresso il suo gradimento per il polacco del Napoli, con cui ha già lavorato e che conosce molto bene. L’altro nome caldo per l’attacco bianconero è Mauro Icardi, in prestito al PSG ma ancora di proprietà dell’Inter, ma il tecnico toscano ha indicato l’ex Ajax come sua prima scelta.

Milik è infatti considerato il partner ideale per Cristiano Ronaldo e la dirigenza juventina avrebbe già dato il suo assenso all’operazione. Addirittura, secondo il portale, Paratici avrebbe già contattato l’entourage del ragazzo, ricevendo un ok di massima, approfittando anche del mancato (almeno per il momento) rinnovo con il Napoli e di un contratto in scadenza nel 2021. Potrebbe essere, dunque, Arek Milik il sostituto di Gonzalo Higuain, come avvenuto nel 2016, quando il polacco fu acquistato dal Napoli per colmare il vuoto lasciato dall’improvviso addio dell’argentino.

Comments

comments