Spud: “Grande applauso a chi si prodiga per l’emergenza. Le ultime su Jovic e Belotti”

Spud, utente Twitter noto in particolare per le anticipazioni di mercato, è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show in giornata.

Di seguito le sue parole, che danno qualche anticipazione sul possibile futuro mercato del Napoli:

“Già da un po’ i giocatori parlavano di una situazione preoccupati per sé stessi, sentivano e vedevano tutta una disorganizzazione sotto quest’aspetto. Ci sono piccolissimi segnali di miglioramento sul senso civico, quando vedono un piccolo spiraglio, tornano nel difetto. Domenica c’erano ancora tantissime persone per strada.

Napoli? Molto forte su Faraoni, soprattutto con l’uscita di Hysaj. Paradossalmente questi giorni si è lavorato molto sulla situazione terzini e Mario Giuffredi sarà parte integrante del prossimo mercato del Napoli. Jovic? Mi astengo, voglio restare tranquillo su questa situazione.

Posso dire che il sogno di De Laurentiis è Icardi, ma non si sposa con l’idea tecnico tattica del nostro allenatore. Jovic, Petagna e Milik sono i giocatori che Gattuso gradisce. Escluderei Belotti. Covid-19 può cambiare le carte in tavola? In Lega stanno navigando su una zattera in un oceano pieno di squali.

La ripresa è molto difficile, ci sarà una situazione che ricorderemo negli anni. Boga preferisce l’Inghilterra. Sui portieri c’è un’altra situazione, Meret è in panchina ma in maniera condivisa, sa cosa deve migliorare e accetta il fatto di allenarsi su vari aspetti.

Lorenzo Insigne è stato bistrattato dal punto di vista umano e calcistico, molte cose non vengono fuori perché non c’è la volontà. Voglio fare un grande applauso a tutti i ragazzi che si stanno prodigando per quest’emergenza.”

Comments

comments