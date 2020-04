Squadre escluse dalle coppe in caso di stop definitivo del campionato

Olanda, Belgio e Scozia hanno ormai deciso di chiudere la stagione e non correre inutili rischi legati alla pandemia coronavirus. Il problema legato alle coppe europee.

Ma cosa accadrebbe nel caso in cui lo stop definitivo di un campionato dovesse essere deciso da una federazione che ha ancora delle squadre impegnate nelle coppe europee?

Una casistica che riguarderebbe, non solo gli scozzesi dei Rangers Glasgow, ma anche la Serie A con Atalanta, Napoli e Juventus impegnate in Champions e Roma e Inter in Europa League.

L’indicazione di massima è l’esclusione delle squadre di quella federazione dalle coppe europee 2019-20.

Comments

comments