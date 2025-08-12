SSC Napoli: anche stamane mix equilibrato di lavoro tattico e atletico

L’allenamento ha visto diverse fasi: inizialmente lavoro tattico sviluppato con due formazioni contrapposte, una in fucsia con un modulo 4-4-2 e l’altra in blu schierata con un 4-3-3. Tra gli elementi in campo si sono alternati giocatori come Di Lorenzo, Rrahmani, Politano, Anguissa, De Bruyne, Lukaku e altri giovani e nuovi acquisti come Ambrosino, presente a bordo campo.

Successivamente, la squadra ha affrontato uno sforzo fisico significativo con ripetute di corsa che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti. Al termine di questo segmento, visibilmente stanchi, i calciatori si sono distesi a terra per una sessione di stretching, favorendo il recupero muscolare.

Da segnalare anche l’uscita dei portieri tra gli applausi dei tifosi, che hanno partecipato con passione a tutta la seduta mattutina, confermando il forte legame tra squadra e pubblico. Nel complesso, l’allenamento ha dimostrato l’impegno e la preparazione della squadra in vista della nuova stagione, con un mix equilibrato di lavoro tattico e atletico.