SSC Napoli annuncia il lancio del Christmas Sweater 2025, un capo che unisce tradizione, identità e spirito sportivo, pensato per accompagnare i tifosi durante il periodo natalizio

Proposto nei colori bianco e azzurro retrò, il maglione presenta al centro del petto il tricolore, simbolo del titolo di Campioni d’Italia, affiancato dai loghi ufficiali EA7 e SSC Napoli. I ricami di alberi di Natale e fiocchi di neve conferiscono un tocco elegante e in sintonia con la stagione invernale.

Comodo e caldo, il Christmas Sweater 2025 è ideale per vivere le giornate più fredde con orgoglio partenopeo. La collezione include anche la versione Junior, pensata per i più piccoli, che potranno indossare un capo studiato su misura per loro e ricco della stessa energia azzurra.

Il Christmas Sweater 2025 sarà disponibile da giovedì 20 novembre alle ore 17 sul webstore ufficiale SSC Napoli e in tutti i punti vendita ufficiali del Club. Da venerdì 21 novembre alle ore 10 sarà acquistabile anche presso i rivenditori autorizzati e su Amazon.

