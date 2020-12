SSC Napoli, bilancio chiuso in rosso per via del Covid: -19 mln

Calcio e Finanza, portale online, ha riportato quello che dovrebbe essere il bilancio ufficiale 2020 del Napoli. Bilancio chiuso in rosso.

In particolare, il rosso è di -19 milioni di euro mentre i ricavi hanno un rosso di 8,4 milioni. La motivazione del rosso, come per tutti i club, è dovuta al Covid, che ha portato un decremento nei ricavi importante. Entrando nel dettaglio, il Napoli ha avuto ricavi, plusvalenze comprese, pari a 274,7 milioni, in calo dell’8,4% dai 299,6 milioni del bilancio al 30 giugno 2019.

Per quanto riguarda le voci di fatturato, i ricavi da diritti tv sono stati pari a 121,2 milioni di euro (142,8 nel 2018/19) di cui 54,2 dalla Serie A e 61 milioni dalle competizioni Uefa, mentre le plusvalenze sono state pari a 95,8 milioni di euro (83,2 nel 2018/19), i ricavi da stadio pari a 13,1 milioni (15,8 nel 2018/19) e i ricavi da sponsorizzazioni pari a 27,1 milioni (36,7 nel 2018/19).

Infine, hanno pesato alcune entrate spostate nel bilancio 2020/21 su quello 2020, oltre alle gare a porte chiuse.

