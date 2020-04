SSC Napoli Charity Food: distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie napoletane

Iniziativa di solidarietà lanciata dalla SSC Napoli a supporto delle famiglie bisognose in questo periodo di emergenza. Lo riporta Radio Marte.

Continuano le grandi iniziative di solidarietà da parte delle società di calcio per contrastare l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferito da Gianuca Gifuni di Radio Marte, il Napoli sta per varare un’iniziativa chiamata SSC Napoli Charity Food per Napoli: la società, a domicilio, distribuirà per centinaia di famiglie bisognose di Napoli e provincia beni di prima necessità, prodotti di vario genere e gadget. E’ un momento importante di grande carità e di solidarietà che ha sposato il Napoli.

