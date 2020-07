SSC Napoli Charity – Grande successo per la quarta asta

Il progetto “SSC Napoli Charity”, che prosegue con grande partecipazione e favore, ha riscosso un nuovo successo e notevoli riscontri con la quarta asta di beneficenza.

È stata messa in palio un’altra memorabilia azzurra: SSC Napoli Maglia Gara Home 2019/2020, con patch finale “Coppa Italia”, indossata dal giocatore azzurro Diego Demme durante il primo tempo della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Insieme all’oggetto è stato consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il ricavato dell’asta è stato devoluto al progetto del nuovo Centro Clinico NeMO Napoli di Fondazione Serena Onlus che si prende cura di circa 2.000 bambini e adulti con malattie neuromuscolari.

Il Centro Clinico Nemo nasce per prendersi cura delle persone affette da malattie neuromuscolari, come la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) e le Distrofie Muscolari.

Oggi sono 40.000 le persone nel nostro Paese che vivono con questo tipo di patologie altamente invalidanti, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali.

Per rispondere al bisogno di presa in carico di chi è affetto da una malattia neuromuscolare, al Centro Clinico Nemo specialisti e operatori lavorano insieme alla persona e alla sua famiglia, attivando programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione, ad alta specializzazione, pensati in funzione di ogni età e per ogni fase del ciclo di vita di ciascuno. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di ogni persona di cui il Centro si prende cura, attraverso la progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi clinici di eccellenza, sviluppati sulla centralità del paziente e della sua famiglia. A NeMO tutto ruota intorno alla persona, grazie ad un modello mirato di presa in carico multidisciplinare, che coniuga assistenza e ricerca.

Legame con il territorio e l’approccio di cura

Il Centro Clinico NeMO Napoli, la cui apertura è prevista per il prossimo ottobre, diventerà il ponte tra i pazienti e le risorse di eccellenza presenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire la migliore presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari e sviluppare la conoscenza su queste patologie. L’approccio di cura sarà quello che caratterizza da sempre la rete dei Centri Clinici NeMO e che vede il paziente e la sua famiglia al centro di un percorso di presa in carico, dal momento del ricovero, fino al suo rientro a casa. Grazie alla presenza in organico di un team multidisciplinare di professionisti, anche il NeMO Napoli sarà in grado di rispondere a alle esigenze di cura delle persone con malattia neuromuscolare.

Il Centro Clinico NeMO Napoli, sito all’interno dell’Ospedale Monaldi, è dotato di 23 posti letto per la degenza ordinaria, di cui 6 per i pazienti dell’area pediatrica e 4 per l’altra intensità, 3 posti letto per i Day Hospital, ambulatori e spazi di intrattenimento.

Gli spazi di 1.100 mq., messi a disposizione dall’Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, sono ristrutturati interamente da Fondazione Serena Onlus, ente gestore del Centro Clinico NeMO, grazie al supporto delle associazioni di pazienti, degli Enti e delle aziende che hanno creduto nel progetto. Ogni mattone del Centro NeMO Napoli vuole essere il frutto dell’impegno di tanti ed è possibile continuare a contribuire al suo sostegno.

Il progetto “SSC Napoli Charity” proseguirà con altre aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

