SSC Napoli Charity – Grande successo per l’asta per la maglia di Insigne

Progetto “SSC Napoli Charity” Il Cuore azzurro batte forte anche nel sociale. Questo il comunicato sul sito del club azzurro.

E’ stata la maglia del capitano Lorenzo Insigne ad aprire la nuova stagione dell’iniziativa di solidarietà che riprende dopo il grande seguito della scorsa stagione.

Si è conclusa, infatti, con successo e notevole riscontro la prima asta che ha messo in palio la SSC Napoli Maglia Gara Home 2020/2021 con patch Keep Racism Out indossata da Lorenzo Insigne durante la gara Parma-Napoli.

Il ricavato dell’asta andrà all’associazione Uria, associazione di promozione sociale con esclusivo ed unico carattere di volontariato. Essa ha come scopo principale quello di promuovere solidarietà, amicizia e sostegno pratico alle aree più deboli della nostra società. L’associazione nasce dalla fusione di esperienze e realtà diverse dei soci-associati, i quali sono accomunati nell’unione degli ideali e principi di matrice cristiana che li spingono in modo naturale a solidarizzare con coloro che, nella nostra società, sono meno considerati e tutelati.

Tra i vari progetti dell’associazione:

“AREA 58” ovvero, l’apertura di punti di soccorso per persone indigenti alle quali sono distribuiti – grazie alla generosità di molti – principalmente beni di prima necessità tra cui: prodotti alimentari (collaborando con il banco alimentare ) e capi di abbigliamento, oggettistica e tutto ciò che può risultare utile in temi di soccorsi di primaria necessità;

“LOVECHALLENGE”, in cui volontari dell’associazione con assemblee di istituto (scuole medie e superiori) organizzano meeting destinati ad alunni e professori contro bullismo, sexting e i pericoli legati ad i social.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continuerà anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il seguente modulo online.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

