SSC Napoli…. chi occuperà la panchina azzurra dalla prossima stagione? I toto-nomi…

SSC Napoli: il pari con il Frosinone, altri due punti persi in vista della corsa per un posto in Europa. A questo punto lo sguardo si rivolge sempre di più al domani...nella speranza di riavere una squadra di nuovo competitiva



Assodato l’arrivo come DS dalla Juventus di Giovanni Manna, si susseguono i nomi per il prossimo allenatore in panchina.

E allora: il ‘sogno’ Antonio Conte oppure Stefano Pioli, se mai dovesse separarsi dal Milan, e Vincenzo Italiano, vecchio pallino del presidente azzurro De Laurentiis.

Nel radar del Patron (come riporta il Corriere dello Sport) pare sia tornato pure Gian Piero Gasperini: “Il Gasp è un vecchio amore, sedotto e abbandonato più di dieci anni fa: Adl lo aveva scelto per sostituire Mazzarri, poi Walter all’improvviso decise di rinnovare…” Dunque allora non se ne fece nulla.



