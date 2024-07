SSC Napoli: Conte studia la formazione da mettere in campo domani alle 18 contro l’Anaune Val di Non

Dimaro Folgarida: Conte ha le idee chiare per la formazione in campo per la prima amichevole. Incerta la presenza di Osimhen

Oggi partitelle ed esercitazioni su pressing e uscite. Nella partitella a campo ridotto, la squadra si è disposta in un 3-4-2-1, con le porte regolamentari. Tra i pali Caprile, terzetto difensivo composto da Rrahmani al centro affiancato da Rafa Marin a destra e Juan Jesus a sinistra. In mediana Cajuste e Anguissa, sugli esterni Spinazzola e Mazzocchi. I due trequartisti Politano e Lindstrom a supporto dell’unica punta Simeone, tenuto presente che Osimhen ha svolto una sessione differenziata.

Riepilogando la formazione nella prima amichevole di domani contro l’Anaune potrebbe essere:

Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. Potrebbero essere i titolari .

Victor Osimhen è tornato in campo durante la sessione di allenamento pomeridiana. Restano da valutare le sue condizioni in vista dell’amichevole di domani contro l’Anaune. L’attaccante nigeriano ha svolto lavoro differenziato sulla pista d’atletica per poi assistere alla partitella accomodato in panchina.

Per il bomber terapie stamattina per un leggero affaticamento muscolare, ieri lavoro differenziato insieme a Lindstrom in mattinata e palestra da solo al pomeriggio.

