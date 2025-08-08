SSC Napoli: due sedute di allenamento oggi allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro

SSC Napoli: seduta mattutina con sessione di tiri e lavoro atletico. Buongiorno non ha partecipato all’esercitazione, ha svolto differenziato a fondo a campo

Esercitazione tattica nel pomeriggio con partita doppia sul campo da gioco (campo diviso in due). Perle di De Bruyne da una parte e Scott McTominay dall’altra.

Piccolo infortunio per lo scozzese, che fortunatamente si rialza a continua la partitella regolarmente (botta alla caviglia destra, intervenuto lo staff medico). In precedenza problemini anche per Spinazzola e De Bruyne poi risolti. Sray per il a cui belga viene applicata una fascia al di sotto del ginocchio destro (piccolo taglio).

Comments

comments