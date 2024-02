SSC Napoli e il futuro in panchina

SSC Napoli: sarà questa una stagione da dimenticare? Riuscirà Francesco Calzona a fare il miracolo e conquistare un posto in Champions?

Sembra sia Stefano Pioli in cima ai pensieri di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione, con Antonio Conte, acclamato dai più, che pare destinato a rimanere un sogno nel cassetto. Per il Mattino: “Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell’anno in cui porta(va) lo scudetto sul petto. Calzona è un allenatore a tempo – a meno che non riesca nella mission (impossible) di conquistare un posto in Champions – e quasi certamente a giugno saluterà armi e bagagli per tornare ad occuparsi a tempo pieno della nazionale Slovacca. Sul taccuino del patron della Filmauro ci sono sempre Italiano della Fiorentina e Pioli del Milan che pare sia balzato in pole position. Inutile dire che il sogno nel cassetto resta Antonio Conte, ma a quanto pare è destinato a rimanere tale”.



Comments

comments