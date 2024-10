SSC Napoli: foto animata suggestiva della squadra alla metro di Chiaia per dare visibilità e lustro al progetto delle “Stazioni dell’Arte”

SSC Napoli, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata della metro di Chiaia come location per la foto ufficiale della rosa per la Serie A 2024/25

La foto diventa animata, per la prima volta, con un video che celebra il rapporto sempre più inscindibile tra Club e Città.

Un luogo unico, che combina l’efficienza moderna con la bellezza senza tempo di Napoli, arricchito da opere d’arte che raccontano la storia e la cultura della Città.

Le “Stazioni dell’Arte” della metropolitana di Napoli rappresentano uno dei progetti più significativi e innovativi di arte e architettura pubblica realizzati negli ultimi venti anni. Artisti e architetti di fama internazionale hanno trasformato questi spazi dedicati al trasporto pubblico in veri e propri monumenti sotterranei, luoghi iconici della Napoli contemporanea, in cui l’arte e la bellezza diventano parte integrante del quotidiano.

La stazione Chiaia della Linea 6, progettata da Uberto Siola, è un capolavoro di architettura sotterranea. Profonda oltre 40 metri, grazie alla sua spettacolare copertura trasparente offre ai viaggiatori un’esperienza unica di discesa attraverso la graduale variazione della luce naturale, fino al piano delle banchine.

In dialogo con il progetto architettonico, Peter Greenaway ha realizzato un intervento artistico unitario che accompagna il visitatore in un suggestivo viaggio dalle altezze dell’Olimpo fino alle profondità degli Inferi. Il lavoro di Greenaway si ispira al mondo classico greco-romano, profondamente radicato nella storia di Napoli, e arricchisce l’intera esperienza di risonanze simboliche e mitologiche.

“Continua il nostro percorso di valorizzazione delle bellezze artistiche della nostra Città all’interno del progetto Proud to be Napoli – ha commentato il Chief Revenue Officer del Club Tommaso Bianchini. Questa volta vogliamo dare visibilità mondiale al progetto favoloso delle “Stazioni dell’Arte” che pone ancora una volta Napoli come punto di riferimento artistico e culturale. Il Napoli vuole unire le forze con tutte le eccellenze della Città, ringraziamo il Comune di Napoli e ANM per l’inizio di una collaborazione che si propone di far conoscere al mondo i nuovi progetti innovativi che stanno segnando questo Rinascimento Napoletano”. “Siamo orgogliosi che la stazione Chiaia di linea 6 sia stata scelta dal Napoli per realizzare questa foto iconica, simbolo di unione con la Città. Questa è la prima di una serie di collaborazioni finalizzate alla valorizzazione della nostra città, delle sue bellezze e delle sue passioni” ha commentato il Direttore Generale di ANM Francesco Favo.

