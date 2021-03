SSC Napoli, il commento ufficiale: “Successo sfuggito in un battito d’ali”

La SSC Napoli ha pubblicato, come di consueto, il commento alla partita di oggi, l’amaro pareggio contro il Sassuolo.

“Succede tutto e il contrario di tutto nei 95 minuti del Mapei Stadium. Sassuolo e Napoli chiudono 3-3 all’ultimo respiro in un pareggio che alla fine per gli azzurri ha il sapore amaro. Partita che comincia in altalenta e finisce sulle montagne russe all’ultima curva della Via Emilia. Segna per primo il Sassuolo con una punizione di Berardi che Maksimovic spizza nella propria porta in maniera sfortunata. Pareggia il Napoli con un sinistro delizioso di Zielo. All’ultimo minuto del primo tempo rigore per gli emiliani: Berardi chiude sul 2-1. Nella ripresa altra onda lunga di emozioni. Il Napoli pareggia con una spaccata di Di Lorenzo lanciato da un gran numero di Insigne. Poi al 90esimo Di Lorenzo guadagna un rigore netto e Lorenzo infila con freddezza il sorpasso dal dischetto: 3-2. I minuti di recupero sono 3, e proprio all’ultimo secondo ancora rigore per il Sassuolo per fallo di Manolas su Haraslin. Caputo inchioda il 3-3. E non c’è più tempo per proseguire, sennò chissà cos’altro sarebbe accaduto. Finisce con un pareggio che da un lato evidenzia la caparbietà azzurra di risalire e rimontare e dall’altro lascia il magone per un successo afferrato e poi sfuggito in un battito d’ali. Match, comunque, di spettacolo ed intensità. Si ricomincia domenica con Napoli-Bologna allo Stadio Maradona”.

