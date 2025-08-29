Notizie

SSC Napoli: il report di oggi

Pubblicato il

Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani al Maradona, alle ore 20:45, contro la compagine guidata da mister Pisacane

Al mattino, il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico ed esercizi di rapidità

