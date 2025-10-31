SSC Napoli lancia la nuova Membership per tutti i tifosi

La SSC Napoli presenta la sua nuova Membership Ufficiale, che dal 1°novembre, aprirà le porte alla prima community ufficiale di tifosi del Napoli nella storia quasi centenaria del Club

Un progetto innovativo che rappresenta il primo passo della collaborazione tra SSC Napoli e la nuova realtà di tecnologia sportiva KDA3, con l’obiettivo di creare un legame diretto con i tifosi e pensato per offrire a tutti i sostenitori del Napoli un modo unico di vivere e condividere la loro passione.

La Membership sarà disponibile in due piani: uno Free accessibile a tutti gratuitamente ed uno Premium al prezzo annuale di € 75.

Grazie alla Membership SSC Napoli, i membri potranno accedere ad un hub digitale esclusivo che celebra l’amore per la maglia azzurra e rafforza il legame con la squadra, con la possibilità di accedere a contenuti digitali esclusivi oltre che di vincere premi unici. Sottoscrivere la Membership Premium garantirà ulteriori vantaggi riservati, tra cui l’accesso anticipato alla vendita di biglietti per partite casalinghe, un voucher del valore di € 25 spendibile sul nostro e-commerce e l’accesso esclusivo a ulteriori concorsi dedicati che vedranno in palio premi speciali ed esperienze indimenticabili, tutto direttamente nell’app ufficiale e sul sito SSC Napoli.

SONO NAPOLETANO è lo slogan della Membership, ma anche un sentimento condiviso. La Membership nasce per custodire e rafforzare questo legame: un filo diretto tra il Club e i suoi tifosi, che diventa comunità. Attraverso la Membership ogni appassionato ritrova i valori, la storia e l’orgoglio di appartenere al Napoli. È un modo per sentirsi parte di qualcosa che va oltre il calcio, per affermare con semplicità e fierezza la propria identità: SONO NAPOLETANO.

Grazie alla partnership con KDA3, un’azienda di nuova generazione specializzata nel fan engagement, nei programmi di membership e nell’integrazione tra sport e tecnologia, SSC Napoli rafforza il proprio impegno verso l’innovazione e porta la relazione tra squadra e tifosi a un livello superiore.

Accedendo ai concorsi si potranno vincere premi come:

Esperienze esclusive : tour dello stadio, esperienze pre-partita a bordo campo, visite al centro sportivo.

: tour dello stadio, esperienze pre-partita a bordo campo, visite al centro sportivo. Incontri con i Campioni : meet & greet dal vivo e virtuali, sessioni di autografi, contenuti speciali.

: meet & greet dal vivo e virtuali, sessioni di autografi, contenuti speciali. Merchandising: maglie autografate e altri memorabilia.

maglie autografate e altri memorabilia. Esperienze di Matchday : bambini in campo con i giocatori, partecipazione a trasferte europee e gare amichevoli.

: bambini in campo con i giocatori, partecipazione a trasferte europee e gare amichevoli. Eventi Speciali: inviti a eventi virtuali, visite ai ritiri estivi, allenamenti e posti VIP.

Tutti i tifosi da domani potranno registrarsi direttamente nell’app ufficiale o tramite il nostro sito SSC Napoli e scegliere il livello di Membership più adatto alle proprie esigenze.

