SSC Napoli: le note sulla doppia seduta

Quattordicesimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta allo stadio PatiniAl mattino i partenopei sono stati impegnati in un lavoro aerobico e tecnico ad alta intensità. Nel pomeriggio allenamento incentrato sulla tattica, conclusosi con una partita a campo ridotto.

Comments

comments