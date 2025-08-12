Ritiro Castel di Sangro

SSC Napoli: le note sulla doppia seduta

Pubblicato il

Quattordicesimo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri hanno svolto una doppia seduta allo stadio PatiniAl mattino i partenopei sono stati impegnati in un lavoro aerobico e tecnico ad alta intensità. Nel pomeriggio allenamento incentrato sulla tattica, conclusosi con una partita a campo ridotto.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top