SSC Napoli: “Proud to be Napoli”. La nuova identità di brand

La SSC Napoli presenta sui propri canali, sito e social, la sua nuova identità e la nuova maglia home attraverso un video manifesto che racconta l’orgoglio di essere Napoli



“Si parte da una rivisitazione del Logo, con la sua tradizionale N Napoleonica, che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica. La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta.

Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali.

Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare una font unica e dinamica ispirata alla ricchezza culturale partenopea.

Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio.

Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità. La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere.

Proprio la città e l’orgoglio napoletano hanno ispirato il video manifesto. Un video che celebra le meraviglie di Napoli, che incarna l’essenza della Napoletanità e che esalta le caratteristiche intrinseche della cultura partenopea.

Un racconto che si snoda tra rioni vecchi e nuovi, dai quartieri spagnoli, alla Sanità, passando per “Spaccanapoli”, fino al Centro Direzionale. Uno sguardo non solo ai luoghi più iconici della città ma anche ai suoi tesori meno conosciuti, ma non meno significativi come l’Ipogeo dei Cristallini, antica testimonianza di arte greca, o l’Ospedale delle Bambole, un luogo magico dove vecchie bambole vengono “ricoverate” per trovare una nuova vita. Uno storytelling che si arricchisce di contrapposizioni visive e concettuali. Un racconto inclusivo che punta ad esaltare le diversità, soprattutto intellettuali e culturali di Napoli, quel suo essere innovativa ma allo stesso modo legata alle proprie radici, la superstizione che si fonda con la fede, il cuore nel suo imperituro confronto con la ragione. Napoli è questa. Napoli è teatro, Napoli è un naturale palcoscenico dove tutto può succedere. Napoli è contaminazione di stili e di culture e il Club ne vuole essere la sua profonda rappresentazione.

In questa cornice si inserisce la nuova maglia Home, presentata nell’iconico Parco archeologico del Pausilypon e all’interno della Grotta di Seiano*.

La lunga collina di Posillipo costituisce una barriera naturale che divide la piana di Napoli da quella di Bagnoli. All’estremità occidentale di tale rilievo è situato il Parco archeologico naturalistico del Pausilypon in una posizione particolarmente amena sia per il contesto paesaggistico e naturalistico che per l’ampio panorama fruibile sul Golfo di Napoli.

Tra scogli e antichi teatri, tra templi e grotte millenarie, ecco che si manifesta la nuova Home Jersey nell’iconico azzurro Napoli.

La maglia gara home della SSC Napoli per la stagione 2024/2025, frutto della collaborazione con EA7 che si conferma per il quarto anno consecutivo come Global Technical Partner della squadra, si distingue per il suo elegante design e l’attenzione ai dettagli, valorizzando le linee sobrie con particolari retró a partire dal collo a V con l’aggiunta della vela in costina smacchinata.

Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D. Questo particolare non solo aggiunge una dimensione visiva alla maglia, ma sottolinea anche l’attenzione del club per le ultime tendenze di design e la qualità dei dettagli. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici, conferendo un aspetto più contemporaneo ed accattivante.

Il jersey in poliestere sport performance presenta un nuovo pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover.

I dettagli in contrasto di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto.

Per rendere il prodotto unico e autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale.

La maglia Home sarà in vendita sull’official online store a partire dalle 19:26 di oggi.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Club, ha commentato così il lancio della nuova identità del Club: “Stiamo vivendo il tempo del Rinascimento napoletano e noi, come Club, ne siamo parte integrante. Da qui nasce la nostra volontà di innovare la nostra identità di brand mantenendo però intatto il rispetto ed il legame con la nostra storia. Da un lato quindi una nuova tipografia proprietaria e dall’altro una nuova versione del nostro logo più contemporanea, dove abbiamo mantenuto gli elementi essenziali della nostra identità con uno sguardo verso il futuro.

Rispetto per la storia e volontà di innovare, uniti al senso di responsabilità di rappresentare Napoli nel mondo sono alla base del nostro claim di campagna “Proud to be Napoli”. Un percorso di unione e di racconto della nostra Città, attraverso la sintesi delle sue diverse armonie, iniziato la scorsa stagione e che continua grazie alla scoperta di luoghi iconici e segreti da veicolare in tutto il mondo come rappresentato dal video manifesto che lanciamo oggi.

Il simbolo per eccellenza del nostro racconto è naturalmente la maglia Home, la quale riporta i nuovi elementi identificativi e con la sua linea elegante si pone come elemento distintivo di una Napoli sempre più al centro del mondo.

La stagione 24/25 inizia quindi con lo svelamento della nostra nuova identità, mentre nella giornata del 9 Luglio sarà annunciata la nuova Campagna Abbonamenti per poter continuare a vivere da vicino la passione per la nostra Città e per la nostra Squadra.”

“Anche quest’anno MSC Crociere sarà fieramente Main Sponsor dell’SSC Napoli, squadra simbolo di una comunità a cui ci lega un rapporto speciale, indissolubile” queste le parole di Leonardo Massa, VP Cruise Division MSC Group. “L’azzurro della maglia riporta al colore del mare, da sempre parte integrante di una città in continuo movimento, dove il senso di appartenenza e la passione contaminano ogni angolo e ogni vicolo arrivando fino al campo di gioco.

Siamo “Proud to be Napoli” perché condividiamo i valori e gli obiettivi di una squadra che, come la nostra, ricerca l’eccellenza e il successo in ogni competizione attraverso la collaborazione e la disponibilità di ogni singolo membro del team.

Continueremo dunque a navigare assieme all’SSC Napoli convinti di poter raggiungere ancora importanti traguardi a livello sportivo e non solo, con l’abnegazione e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistinguono”.

*Su concessione del Ministero della cultura – Soprintendenza ABAP per il Comune di Napoli.

