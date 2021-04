SSC Napoli, Salvione: “Partnership con Konami passo per l’internazionalizzazione del marchio”

Serena Salvione, Responsabile Sviluppo Internazionale della SSC Napoli, ha parlato dell’accordo con Konami di questa mattina.

“Siamo felici di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come KONAMI per poter creare contenuti e esperienze esclusive per i tifosi del Napoli. KONAMI ha ulteriormente legato il proprio nome al marchio Napoli acquisendo i diritti di denominazione del centro sportivo. Questa partnership è solamente l’ultimo passo nel più ampio lavoro che ha come scopo l’internazionalizzazione del marchio Napoli e che è stato intrapreso dal club negli ultimi anni”.

