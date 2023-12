SSC Napoli – Sporting Braga: il passaggio agli ottavi di Champions è la cura migliore per il morale e per il bilancio

SSC Napoli – Sporting Braga: appuntamento cruciale per gli azzurri. Il passaggio del turno frutterebbe alla società circa 12,5 milioni di euro: un risultato che restituirebbe un beneficio economico, dunque, ma anche tanto morale, dopo le ultime tre sconfitte.



Si può dire che, dopo un calendario proibitivo (le ultime tre sono state Real Madrid, Inter e Juventus) il Napoli di Mazzarri, dopo l’insediamento del nuovo allenatore avvenuto un mese fa, potrebbe mostrare già qualche segnale più significativo. Il passaggio del turno è a portata di mano (lo era già dalla gara con l’Union Berlin, quel pareggio tiene gli azzurri ancora con il fiato sospeso) e costituirebbe tanta motivazione in più. Il Presidente De Laurentiis lo sa e ha promesso alla squadra anche un premio extra. La vendita dei biglietti va a rilento. Come non mai in questo momemto servirebbe, al Maradona, il pubblico delle grandi occasioni.

Per quanto riguarda il campionato, la classifica non sorride: il Napoli è 6°, superato da Roma e Bologna: sabato prossimo allo stadio di Fuorigrotta arriva il Cagliari, penultimo in classifica, e gli azzurri hanno assolutamente la necessità di ritrovare la vittoria in casa che manca dallo scorso 27 settembre (Napoli-Udinese).

