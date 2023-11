SSC Napoli – Union Berlino: gli scontri. Previsti oggi altri arrivi di tifosi ospiti. Il piano della Questura.

SSC Napoli-Union Berlino: ieri sera scontri a Napoli tra ultras dell’Union Berlino e la polizia: 11 arresti, alcuni negozi devastati in centro. Non è prevista chiusura settore ospiti.

Stamane la conferenza stampa del Questore di Napoli, Maurizio Agricola:

«Ieri sera poco prima delle 20 l’arrivo di circa 250 ultrà e i reparti presenti li hanno scortati agli hotel intorno alla stazione. Alle 22:30 sono usciti incappucciati con felpe bianche tutti uguali, affrontati delle forze dell’ordine prima a piazza Nicola Amore dove c’era il corteo, poi a Piazza Dante lancio di lacrimogeni. Fermati dalla Digos 11 berlinesi: 10 con pena detentiva per devastazione e saccheggio e uno per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato avviato il daspo internazionale. I tafferugli sono seguiti fin sotto alla questura e con cariche li abbiamo respinti fino a piazza Garibaldi. Non ci sono stati scontri tra tifoseria napoletana e tedesca, ma solo con le forze dell’ordine. Scontri voluti e causati dai tifosi tedeschi».

“Abbiamo presidio forte a piazza Garibaldi per controllare la tifoseria tedesca e altri e poi tutto il servizio strutturato allo stadio e nella stazione e aeroporto per altri che potrebbero arrivare. Non c’è previsione di chiusura, con il prefetto, del settore ospiti. Alla stazione marittima li concentriamo e con i pullman vanno alla stazione. Per quelli che sono a piazza Garibaldi adotteremo strumenti diversi proprio per quello che è successo ieri. Poi ci saranno anche quelli che arriveranno con i mini van dall’autostrada”.

“Ieri erano 250 ultras. I biglietti venduti sono 2380, ma non è detto che siano tutti ultras”.

