SSCh – Support and Sustain Children a Napoli per raccogliere aiuti umanitari per i bimbi della Siria

SSCh – Support and Sustain Children è una piccola Associazione di volontariato che porta aiuti concreti nei campi profughi sorti spontaneamente lungo il confine turco siriano, dal 2013.

Ogni mese l’associazione si reca sul posto, insieme al proprio team, per seguire e documentare le azioni di aiuto a favore di bambini, orfani, anziani e famiglie in fuga dalla guerra in Siria. Nel Febbraio del 2023, un terribile terremoto ha scosso la Siria seminando distruzione e dolore in una terra già martoriata dalla guerra. Tante le vittime e migliaia gli sfollati in cerca di un luogo dove andare.

Dal 10 al 24 dicembre SSCh sarà a Napoli presso i negozio di giocattoli, Gerardi & Fortuna, in viale Kennedy, per raccogliere aiuti umanitari da portare in Siria, con le missioni mensili.

SSCh cerca volontari (i turni sono la mattina 10/13.30 o 15/20 con flessibilità di orari) per questa raccolta fondi a Napoli.

