Serie A

Stabilite le date di inizio e fine della prossima Serie A.

Nel dettaglio, la Serie A 2026/27 inizierà ufficialmente

nel weekend del 23 agosto 2026, con i classici anticipi.

Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto

e terminerà ufficialmente il 30 maggio 2027.

