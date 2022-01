Nell’ultimo Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica è emersa la notizia relativa al fatto che Sanremo avrà il 100% del pubblico.

Il teatro Ariston, quindi, sarà pieno per la manifestazione che sarà condotta da Amadeus. Novità annunciata dal sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri.

La capienza al 100% ci sarà per il Teatro Ariston e nave da crociera, in rada a Sanremo, soltanto come studio televisivo.

