Stadio Diego Armando Maradona: l’iter sarà concluso in 15 giorni. Presto l’impianto di Fuorigrotta avrà un nuovo nome.

“Mai, come per Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli è stato tanto solerte nel mettere in moto la macchina burocratica della Toponomastica. L’iter per intitolare lo stadio al Pibe de Oro è partito a tempo di record: il sindaco l’ha annunciato, poi è stato contattato il prefetto di Napoli, Marco Valentini, che ha spiegato di essere pronto a concedere la deroga per intitolare subito la struttura di Fuorigrotta senza attendere i dieci anni dalla morte di Diego. Quindi, la consigliera Laura Bismuto ha convocato già per lunedì 30 novembre la Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli. Parallelamente, il sindaco de Magistris ha predisposto la convocazione per la Commissione Toponomastica «Istituzionale», presieduta da lui e con all’interno tante realtà tra le quali le Soprintendenze. Sempre la settimana prossima, si chiederà alla Municipalità di Fuorigrotta di dare anche il suo assenso mentre la giunta preparerà la delibera omnibus da inviare al prefetto. Una volta pervenuto il nullaosta del prefetto, lo stadio si potrà chiamare «Stadio Maradona di Napoli». Passaggi che in altri tempi avrebbero presupposto mesi, forse anni. Per Diego è partita invece una corsa sprint, proprio com’erano i suoi dribbling al limite dell’area avversaria. «Nel giro di 10-15, giorni in tempi rapidissimi, chiuderemo la pratica formale», ha giurato de Magistris. Si vedrà.