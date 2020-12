Stadio Maradona: 1.400 sediolini formeranno la scritta “Napoli” nei distinti

Il portale online de La Repubblica riporta i lavori che si stanno attuando all’interno dello Stadio Maradona; a breve ci sarà la scritta “Napoli”.

Saranno 1.400 i sediolini, nel settore Distinti, che saranno riposizionati per comporre la scritta “Napoli nello Stadio Maradona. Un omaggio pensato per far sembrare lo stadio un po’ meno vuoti in questi tempi di Covid.

L’intervento durerà 15 giorni; il Comune ha affidato questi lavori alla stessa ditta che si è occupata di cambiare i sediolini per le Universiadi. Infine, la commissione comunale valuterà anche i progetti per la statua di Maradona all’esterno dello stadio.

