Stadio Maradona – 1.5 milioni per impiantistica e sala stampa

La Giunta Comunale della Campania ha diffuso un comunicato in merito allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

“Al via i lavori per lo stadio Maradona, 1,5 milioni anche per impiantistica e sala stampa. A conclusione delle gare interne del Napoli Calcio, sono partiti oggi gli interventi di riqualificazione del “miglio azzurro” allo stadio “Maradona”. II lavori riguardano il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell’impianto di Fuorigrotta. In particolare l’intervento interessa la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi. I lavori, che saranno seguiti dall’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), prevedono uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 1.5 milioni di euro provenienti dalle economie delle Universiadi. Ancora un importante finanziamento regionale dopo i circa 25 milioni spesi per lo stadio San Paolo/Maradona per il grande evento internazionale che si è svolto a Napoli nel 2019″.

