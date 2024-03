Stadio Maradona secondo il Comune: la pista di atletica sarà eliminata solo se garantita altrove. Domani a Palazzo Chigi la cabina di regia su Bagnoli, anche sul Parco dello Sport

Riepiloghiamo: per gli Europei 2023 servono uno Stadio e un Centro Sportivo adeguato ai parametri UEFA. Verrà ristrutturato il Maradona? Verrà costruito uno stadio nuovo? In entrambi i casi che ne sarà della pista di atletica? Ancora non si sa, ma dalle parole dell’assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante – ospite oggi a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli – si deduce che la pista verrà eliminata dal Maradona (come desidererebbe il Presidente De Laurentiis) solo se potrà essere garantita in un altro impianto.

A tal proposito è prevista per domani 7 marzo alle ore 16 la Cabina di Regia per l’area di Bagnoli-Coroglio convocata dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

Sarà presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio; i rappresentanti di Invitalia Spa, e del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della presidenza del Consiglio.

Così Manfredi: “Su Bagnoli sono fiducioso, c’è la volontà di andare avanti che è fondamentale perché non ci possiamo fermare. Abbiamo completato il finanziamento delle bonifiche a terra ed è fondamentale fare la bonifica a mare, quindi è necessario trovare le risorse aggiuntive”. L’area di Bagnoli ospita anche il Parco dello Sport, che potrebbe essere una delle sedi ideali, nel caso, per ospitare la pista di atletica.

