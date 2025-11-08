Stadio Maradona la… polemica infinita.

Dopo le dichiarazioni del presidente De Laurentiis alla Bocconi sul Maradona oggi il Mattino riporta come indiscrezioni la reazione non ufficiale del Comune
I lavori previsti – replicano dal Comune – garantiranno sempre la massima capienza e non intralceranno le normali attività della SSCNapoli.
Non siamo contrari ad un nuovo stadio purché sia concretamente fattibile”.
Sul progetto del Caramanico, la Zes ha convocato la Conferenza decisoria per il giorno 18. Il Comune sarebbe intenzionato a chiedere un rinvio dopo le elezioni regionali, cioè dopo il 24.