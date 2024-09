Stadio Maradona, la replica del sindaco:”Il punto non è il progetto architettonico ma quello finanziario”.



A margine di un evento legato al restauro del portone di Palazzo San Giacomo Manfredi risponde sullo stadio.

“Non abbiamo mai avuto un’offerta per il Maradona e investimenti di centinaia di milioni non si possono affrontare in una conferenza stampa, siamo un’amministrazione pubblica

Ho parlato con il ministro Abodi l’altro giorno le interlocuzioni ci sono. Il Comune è pronto a valutare tutte le opzioni possibili.



Ma in un qualsiasi quadro di proposte entra in ballo la valutazione del Maradona e delle aree limitrofe. Esattamente come si sta facendo a Milano dove il sindaco Beppe Sala ha dato incarico di fare queste valutazioni.

Lo faremo anche noi e sia nel caso di una vendita sia di una concessione a lungo termine ci vuole un parere di congruità da parte degli organismi dello Stato competenti

Napoli non è una repubblica indipendente.

Il tema è l’offerta.

I tecnici che la devono valutare e le leggi che esistono e che non possiamo superare

Dobbiamo andare tutti a convergenza altrimenti facciamo tante manifestazioni di buona volontà ma i napoletani poi non riusciranno ad avere lo stadio che mi auguro dobbiamo realizzare per partecipare a Euro 2032.



ll problema è il progetto finanziario.

Ci deve essere un quadro economico certo e concreto lo stadio non è mio è dei cittadini è una struttura pubblica.

Fonte Il Mattino.

