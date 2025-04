Stadio Maradona: l’incitamento delle due curve in un volantino e poi gli striscioni uguali

Stadio Maradona: l’incitamento delle due curve unite in un unico grido: “Ultime partite, sette battaglie. Noi in curva, loro in campo: ‘lottiamo’, fino a quando non è finita!“

E’ il messaggio diffuso tramite volantino da Curva A e Curva B prima di Napoli-Empoli. E ancora il tifo accesissimo delle due curve che hanno esposto gli stessi striscioni: “E’ una regola che vale in tutto l’universo: chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. Avanti Napoli.

