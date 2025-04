Stadio Maradona: Napoli sostenuto dal pubblico delle grandi occasioni domenica sera

Stadio Maradona: tutti uniti e vicini alla squadra per la volata scudetto. Che ognuno faccia la sua parte per sostenere gli uomini di Conte

Il Napoli giocherà domenica sera alle ore 20.45 nel posticipo della 34ª giornata di Serie A contro il Torino in uno stadio Maradona ancora soldout

Entusiasmo alle stelle in città dopo l’aggancio in vetta del Napoli all’Inter in classifica: il Maradona sarà di nuovo sold-out e per l’occasione i tifosi stanno preparando un’altra coreografia da brividi. Sono stati polverizzati anche gli ultimi tagliandi disponibili per il match, come si evince dal sito ufficiale per la vendita dei tagliandi. Il Maradona sarà tutto esaurito per la settima volta consecutiva.

Comments

comments