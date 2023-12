Stadio Maradona: sold-out per Napoli-Monza

Stadio Maradona: i tifosi del Napoli restano vicini alla squadra per superare questo momento complicato.

Il periodo delle festività natalizie e la presenza di tifosi del Napoli rientrati in città per far visita ai propri cari ha agevolato la vendita dei biglietti per Napoli-Monza che si disputerà il 29 dicembre alle 18:30. Ticketone al momento segnala che non c’è più disponibilità di biglietti. I tifosi azzurri hanno deciso di non far mancare il loro appoggio alla squadra. Ora prezioso più che mai.

