Stamane l’anteprima per la stampa del film “AG4IN” che narra la stagione del 4° scudetto azzurro

“Ag4in-Il film del quarto scudetto del Napoli”: da oggi, 24 settembre, nei cinema di tutta Italia il docu-film diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro

In sala erano presenti il Presidente Aurelio De Laurentiis, il regista Giuseppe Marco Albano e il giovane attore Antonio Guerra.

Dalla sconfitta per 3-0 la Bentegodi di Verona alla vittoria del tricolore lo scorso 23 maggio. Ma tanto di più: l’acquisto di Lukaku, McTominay, Gilmour; l’addio di Kvara a gennaio (commovente il suo saluto ai compagni-fratelli nello spogliatoio, prima di lasciare Napoli alla volta di Parigi), momenti sacri, quelli dello spogliatorio, con i discorsi pre-partita di Conte e del capitano, Giovanni De Lorenzo. L’apoteosi finale con la conquista del titolo per un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia: retroscena e momenti mai visti, soprattutto l’emozione e la gioia della gente, che vive in maniera identitaria e totalizzante le avventure del club, del suo allenatore e dei suoi calciatori.

Le immagini girate a Napoli ma anche a Londra, Buenos Aires, New York, poi c’è la storia nella storia, quella di Antonio Guerra, giovanissimo attore tifoso, già protagonista nel film di Salvatores Napoli-New York.

