Stamattina il Napoli si è allenato a Castel Volturno e poi è partito per Udine

Udinese-Napoli, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A si giocherà domani alle 15

La squadra di Antonio Conte si è allenata questa mattina al Training Center di Castel Volturno in vista della partita di domani in programma al Bluenergy Stadium.

Il report di oggi: “Meno uno a Udinese-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina alla vigilia del match contro i friulani. Il gruppo ha effettuato una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico”, scrive il club azzurro sul sito web ufficiale.

