Stampa – Festino con 20 persone a casa McKennie, presenti Dybala e Arthur. Violate norme Covid

La Stampa, sul suo portale online, riporta che nella villa di McKennie c’era una festa con 20 persone dopo il coprifuoco. Dybala e Arthur erano presenti.

Una volante dei carabinieri si è presentata davanti ai cancelli della villa del centrocampista intorno alle 23 e 30. I presenti nella villa non aprono per un po’ di tempo, anche per via delle difficoltà linguistiche riporta La Stampa; alla fine i cancelli vengono aperti e da lì c’è piena collaborazione dei presenti.

I carabinieri trovano una festa in piena regola tra amici. I calciatori della Juventus e gli amici, però, si sono ritrovati incuranti delle norme anti Covid ed i presenti avranno una sanzione.

